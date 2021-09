Vláda musí do čtvrtka poslat návrh rozpočtu sněmovně, rozhodovat o něm bude až ta příští

Otevřeni jednání

Kabinet bude muset po volbách odeslat do Poslanecké sněmovny, která už bude v novém složení, státní rozpočet znovu. Další jednání na úrovni vlády by proto mohlo znamenat prostor k úpravám a možná i kompromisům. Šéf ČSSD připustil, že růst by mohl být i nižší, než původní požadavek.

„Na třech tisících jsme se shodli s odbory. My i odbory jsme byli připraveni na nějaké jednání. Pro hasiče, policisty, vojáky je cokoliv nad 1400 lepší než 1400,“ říká předseda sociální demokracie Hamáček.

„Přihlédli jsme i k tomu, že se zrušila superhrubá mzda, dvakrát se navyšuje sleva na poplatníka, počítám s tím, že tu debatu stejně, ať už na jakékoliv úrovni, povedeme znovu,“ reaguje pak ministryně Schillerová (za ANO).