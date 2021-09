Lídři kandidátek z Olomouckého kraje hledali řešení pro zelenější Česko

Jednička krajské kandidátky hnutí PŘÍSAHA Václav Vévoda zmínil takzvané kotlíkové dotace minulé i současné vlády. Upozornil, že tyto peníze putují na tuhá paliva. „Je potřeba se zamyslet, kam máme směřovat. My máme směřovat k tomu, abychom nespalovali fosilní paliva,“ upozornil. Dodal, že ačkoliv nezpochybňuje, že výměna starých kotlů za nové je potřebná, lepší by podle něj bylo, aby dotace putovaly na jiné systémy, u nichž nebude docházet ke spalování.

Podle jedničky koalice SPOLU v Olomouckém kraji Mariana Jurečky si vláda nechala příležitost nastolit v problematice ekologie výrazné změny „protéct mezi prsty“. Kabinetu vytkl například to, že jen na vládních budovách, ministerstvech a ústředních orgánech mohly vzniknout energetické úspory v hodnotě půl miliardy korun. „Potom je to otázka úspor, které se týkají podpory čisté mobility či fotovoltaik na střechách rodinných domů,“ vyjmenoval.

Lídr kandidátky SPD v Olomouckém kraji Radim Fiala nazval Green Deal zelenou ideologií. „Je podle nás marnotratná a bude nás stát miliardy korun,“ kritizoval s tím, že životní prostředí neochrání. „Bude znamenat destrukci našeho hospodářství a průmyslu, bude znamenat energetickou a potravinovou krizi,“ dodal. Uhelné elektrárny by podle něj měly fungovat do té doby, dokud bude praktická potřeba a dokud je nebude možné plně nahradit jiným zdrojem.

Že současná vláda mohla v zelené politice udělat více, se domnívá Tomáš Müller, který vede krajskou kandidátku PirátiSTAN . Připomněl, že koalice považuje za vhodnou například podporu komunitní nízkouhlíkové energetiky. „Konkrétně na vesnicích máme příklady, kde může být větrná elektrárna. Zákon bohužel neumožňuje takto sdružovat více lidí a prodávat tuto energii nebo s ní nějakým způsobem nakládat,“ kritizoval. To by podle něj ušetřilo například náklady na distribuci.

Elektromobilita

Dopravci a experti v logistice na své zářijové konferenci uvedli, že Green Deal si podle jejich zjištění už nyní v jejich oborech vybírá daň v podobě zdražování a nižší efektivity dopravců, kteří se obávají i omezení konkurenceschopnosti v rámci Evropské unie.

Tomáš Müller z koalice PirátiSTAN například upozornil, že česká ekonomika je ze zemí Evropské unie nejvíce závislá na spalovacích motorech. Jejich striktní zákaz by proto považoval za problematický, vyslovil se nicméně pro elektromobilitu. „Musí to jít postupně,“ podotkl. To, že má být přechod k elektromobilům postupný, zmínil také Václav Vévoda z kandidátky PŘÍSAHA. „Je potřeba, aby byla připravena přenosová soustava. Aby dokázala přenášet takové množství energie,“ zdůraznil.

Ladislav Hynek z ČSSD připomněl, že je třeba myslet právě na praktické věci. „Zda budeme mít dostatek nabíjecích stanic a zda bude kapacita elektrické energie,“ podotkl s tím, že elektromobilitu by aktuálně bral jako jistou alternativu. Podle Radima Fialy z SPD je právě potřeba energie velký problém. „Pokud bychom dnešní auta vyměnili za elektromobily, tak bychom potřebovali tři další Temelíny, abychom pro ně byli schopni vyrobit energii,“ varoval.

Za slepou uličku označil elektromobilitu Ludvík Šulda z KSČM. Upozornil na to, že dnes pouze malá část energie pochází z obnovitelných zdrojů. „Elektromobily budou doopravdy živeny energií z těch elektráren, které znečišťují ovzduší,“ sdělil. Ladislav Okleštěk z ANO se obává uhlíkové stopy z dobíjení elektromobilů. Dále také toho, jestli si je lidé budou moci dovolit. „Elektromobily jsou skvělá věc, ale přiměřeně. To, co se představuje z Evropské komise, tak to já vidím jako takové větší šílenství,“ řekl.

Ekologičnost vyzdvihl Marian Jurečka z koalice SPOLU. „Pro mě to není otázka, že musíme naplňovat nějaký dokument Green Dealu, ale je to otázka, že chci pro moje děti a vnoučata, aby tady bylo dobré životní prostředí,“ uvedl.