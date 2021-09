Ve školách se měly použít PCR testy, kritizoval senátor Růžička. Antigenní považuje za nespolehlivé

Zkritizoval, že v tomto směru se prakticky pro školy neudělalo nic. „Jenom se školám nabídlo, že 'když chcete, tak si to zajistěte to PCR testování, a my vám to zaplatíme'. Nepředstavuji si, že by to takto mělo probíhat,“ řekl Růžička s tím, že by PCR testování vyšlo levněji, a výsledky by byly mnohem přesnější.

Na otázku, zda bylo správné na začátku školního roku zjistit, jaká je situace, ať už se akce povedla či nikoliv, Růžička odpověděl, že škodlivé to nebylo. Zkritizoval ale to, že ani ve čtvrtek ještě nejsou kompletní výsledky z druhého kola testování, i když už skončilo třetí. Kritizoval omezení pro netestované žáky, protože se podle něj stejně setkávají mimo školu.