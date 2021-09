Piráti a STAN zahájili finální část volební kampaně. Chtějí zemi bez korupce a budoucnost bez dluhů

Bartoš se chce jako volební lídr kandidátky koalice v Ústeckém kraji zaměřit také na řešení zadluženosti obyvatel či vzdělávání. Jako problém v regionu vidí to, že je tam vysoká míra lidí v exekuci. „Sněmovna zbrzdila změnu novely exekučního řádu, kde byl jeden dlužník a jeden exekutor. Opatření, která by skutečně zabránila tomu, aby lidé padali do dluhových pastí,“ upozornil.

Zmrazení výdajů by mělo podle Rakušana donutit stát začít výrazně šetřit. „My s tím už zkušenosti máme. Já jsem oddlužoval úspěšně Kolín, a my společně v koalici s Piráty jsme dosáhli toho, že hlavní město Praha má teď nejnižší zadlužení za posledních dvacet let,“ řekl šéf STAN.

K lithiu, které se má v Ústeckém kraji těžit na Cínovci, Bartoš řekl: „Myslím si, že se projekt má připravit, ale má mít několik možností.“ Dodal, že by bylo vhodné vzít v potaz ekologické dopady a případné další využití lithiových baterií po skončení jejich životnosti.

Rakušan: Bohatým brát nechceme

Rakušan prohlásil: „Chceme Česko opět dostat na evropskou špičku, kde nyní nejsme.“ Upozornil, že nechce zvyšovat daně: „Nechceme to dělat ani tak, že budeme bohatým brát, jak navrhuje část současné vládní koalice.“

Rakušan přiznal, že snížit zadluženost země nebude vůbec jednoduché a nepůjde to ani příliš rychle. Bartoš dodal, že koalice má plán, jak to udělat a jak nastartovat českou ekonomiku. „Chceme do české ekonomiky nasměrovat bilion korun z investic – převážně ze soukromých zdrojů, ale i evropských peněz. My tak zvýšíme celkový výkon ekonomiky, lidé budou mít lepší platy, a zvýší se tak i daňové výnosy tohoto státu,“ řekl pirátský předseda.

Do spojenectví s Babišem nikdy nepůjdeme, řekl Bartoš

Při zahájení takzvané horké kampaně Bartoš zdůraznil, že do spojenectví s ANO koalice Piráti a STAN nepůjde. Spolupráci s dalšími stranami nevyloučil. „Garantujeme, že do takového spojenectví nikdy nepůjdeme. Proč? Protože bychom se museli sami před sebou stydět,“ řekl. Rakušan doplnil, že stát by měl opět sloužit lidem, nikoli jednomu holdingu.

S ČSSD by v případě, že by se dostala do Poslanecké sněmovny, chtěla koalice vést jednání. „Úplně neumím říci, že s Hamáčkovou ČSSD bychom šli do nějakého projektu nebo do spolupráce s radostí,“ řekl Rakušan a připomněl kauzu plánované cesty Jana Hamáčka do Moskvy.