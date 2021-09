Median: Volby by v srpnu vyhrálo ANO, druhá by byla koalice Spolu

Volby do sněmovny by v srpnu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, které by podpořilo 27 procent voličů. Druhá by byla koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 21 procenty hlasů a o půl procentního bodu méně by mělo uskupení Pirátů a STAN. Do dolní parlamentní komory by se s devíti procenty hlasů ještě dostalo SPD a se šesti procenty komunisté. Těsně pod pětiprocentní hranicí vstupu do sněmovny by skončila vládní ČSSD. Vyplynulo to z průzkumu Medianu, který jeho výsledky v úterý poskytl ČTK.