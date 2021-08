Vláda navýšila rozpočet na předsednictví v Evropské unii o 200 milionů

„Byly znovu probrány personální a technické kapacity. Částka byla kompromisem,“ uvedla Schillerová. O nejvíce peněz požádalo ministerstvo zahraničí a úřad vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil při přípravě rozpočtu předsednictví o jeho nepřekročitelnosti, protože nechce plýtvat. Na konci června po kritice ekonomů či investorů, kteří pokládali původní částku 1,24 miliardy korun za nedostatečnou, uvedl, že celkový rozpočet ještě navýší o požadavky jednotlivých ministerstev.

Zpráva o přípravách zmiňuje vysokou míru nejistot. A to jak z hlediska reálných cen plnění zakázek a výsledku partnerských řízení, tak nepředvídatelnosti co do formy budoucích jednání vzhledem k vývoji epidemie covidu-19 nebo politickému vývoji. Pro rok 2022 autoři zprávy požádali o navýšení rozpočtu na akce a komunikaci o 148,6 milionu korun. Zpráva také uvádí, že vysoce pravděpodobné budou další nepředvídatelné výdaje přímo v roce 2022.

Personální navýšení bude podle zprávy představovat náklady do zhruba 41,5 milionu korun. Podle původního návrhu mělo Česko zaměstnat kvůli předsednictví 200 lidí, z toho 58 v Bruselu. O téměř deset milionů korun pak má být navýšen rozpočet úřadu vlády na zajištění akcí, při nichž bude gestorem.

Na rozpočet předsednictví zároveň podle autorů návrhu nesmí dopadnout plošné škrty obsažené v návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který počítá se snížením výdajů všech resortů o pět procent na provozní náklady.

Kritika odborníků

Ekonomové a další osobnosti v druhé polovině června kritizovali rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu premiér a ministři věnují. Pod dopis se podepsali například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer, biskup Václav Malý nebo hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Babiš ve zveřejněné reakci uvedl, že kabinet se na předsednictví svědomitě připravuje už od července 2018. Ve výzvě adresované kabinetu jsou podle něj mýty a polopravdy. Celkový rozpočet se dodatečně navýší o požadavky jednotlivých resortů, vysvětlil tehdy. Odmítl i to, že by mělo předsednictví trpět personální nouzí.