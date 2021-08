Povinnost ochrany úst pro žáky bez testu fungovat nebude, míní Kuba

Opatření určující to, že žáci, kteří se na začátku školního roku neotestují na koronavirus, by museli mít po celou dobu ve škole zakrytá ústa a nos, podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby fungovat nebude. Na testování PRC metodou ve školách podle něj nejsou dostatečné kapacity. Řekl to v úterním Interview ČT24.