Zbourání vily Viktora Beneše by byla veliká ztráta, řekl Hřib. Rada města podává proti demolici odvolání

Vilu stavitele Viktora Beneše z počátku dvacátého staletí v pražské čtvrti Na Hřebenkách se rada hlavního města pokusí zachránit. Proti demoličnímu výměru stavebního úřadu podá odvolání. Společně s městskou částí požádá o prohlášení budovy za kulturní památku.

„Věřím, že ta budova je architektonicky cenná, a proto jsme se jako samospráva rozhodli se proti demolici odvolat,“ popsal Hřib. „K tomu běží petice za záchranu a podnět k ministerstvu kultury na prohlášení budovy za kulturní památku,“ doplnil.

Doklad stavitelství před sto lety

Ani to ale nemusí být jistota, že historická budova bude zachráněna. Jako příklad kulturních památek, které pomalu chátrají, uvedl Hřib Nádraží Vyšehrad a chráněné vily v Praze 6. „Proto se snažíme zároveň jednat s majitelem toho objektu, který je dokladem zručnosti, dovednosti a stavitelství před sto lety,“ uvedl primátor. Termín pro podání odvolání je ve středu 28. července.

Rada hlavního města v úterý také rozhodla, že se odvolá proti rozhodnutí soudu, že má Praha zaplatit 56 milionů na úrocích z prodlení v souvislosti se sporem o vypovězení smlouvy z nájmu prostor. Podle Hřiba šlo o úřednickou chybu z roku 2011. Už v roce 2018 magistrát v daném případě prohrál 27,5 milionu a nyní se rozhodl vymáhat částku od bývalých pracovníků magistrátu, kteří chybu udělali.

Hřib reagoval také na reportáž České televize o příliš úzkém pruhu pro auta v pražských Modřanech. Ten je široký 190 centimetrů. „Ptal jsem se pana náměstka Scheinherra (Praha Sobě), ten mi řekl, že už se to předělává“ řekl primátor.

Přes třináct tisíc výjimek pro vjezd nákladních aut

Za posledních jednadvacet měsíců Praha vydala přes třináct tisíc výjimek pro vjezd nákladních aut do Prahy. Tento typ aut by přitom neměl do vnitřního města jezdit. Situaci by řešila rychlejší dostavba pražského okruhu.

„V pořádku to samozřejmě není a já bych byl rád, aby stát pokračoval v té stavbě rychleji,“ přiznal primátor. „Je ale potřeba nějak zajistit dopravní obslužnost a nějak sem to zboží dopravit,“ dodal. Podle Hřiba by také pomohlo, kdyby stát přenechal městům větší pravomoce.