Česko by podle Vojtěcha mělo poskytnout přibližně 2,4 milionu dávek vakcíny

Vojtěch ČT24 řekl, že materiál, který navrhoval už před nějakým čase, v pondělí projedná vláda. Debatovalo nad ním ministerstvo financí, premiér Andrej Babiš (ANO), Úřad vlády i ministerstvo zahraničních věcí. Česká republika v rámci Evropské rady dala závazek darovat přes dva miliony vakcín. Podle Vojtěcha bylo od začátku jasné, že Česko má objednáno víc vakcín, než reálně potřebuje.

„Dneska je to asi 24 milionů dávek. Byli jsme kritizováni, že toho máme objednáno málo, což nebyla pravda. Máme objednáno více, než je česká populace, ale tak to mají i jiné země, to není anomálie v rámci ČR,“ sdělil Vojtěch. Česko prý preferuje prodej, 2 390 000 vakcín bude darováno.

Vojtěch naznačil, že se pomoc bude týkat zemí, které Česku pomohly během pandemie, nebo s nimiž má Česko silné vazby. Kromě Slovenska, Tchaj-wanu či Vietnamu má jít o balkánské země, Indii, Tunisko nebo Zambii. Mělo by jít o 12 zemí.

Babiš: Slovensko si odebere milion dávek

Premiér na sociálních sítích uvedl, že Slovensko si pravděpodobně odebere místo ČR z české kvóty jeden milion dávek od firmy Pfizer-BioNTech a zaplatí za ně. Čtvrt milionu dávek by podle Babiše Česko mělo darovat Vietnamu, 20 tisíc poslat na Tchaj-wan.

Lídři členských států EU se na květnovém jednání Evropské rady shodli na tom, že darují třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny. Do konce června bylo do ČR dodáno všemi výrobci vakcín 9,6 milionu dávek, k odebrání zbývá ještě zhruba 14,1 milionu. Ve třetím čtvrtletí se očekává asi 7,3 milionu, v posledním čtvrtletí 2021 pak tři miliony. V roce 2022 dorazí v prvním čtvrtletí milion dávek, další neupřesněné množství bude i ve druhém čtvrtletí.

Podle údajů z konce června by k dosažení sedmdesátiprocentní proočkovanosti lidí nad 12 let bylo potřeba ještě asi 6,4 milionu dávek vakcíny. I při hypotetické stoprocentní proočkovanosti by bylo třeba dalších nejvýše 7,4 milionu dávek.