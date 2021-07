Senát se nyní nebude zabývat údajnou neschopností prezidenta vykonávat úřad, domnívá se Vystrčil

Komise dospěla k názoru, že pokud by se někdo chtěl tímto návrhem na plénu zabývat, měl by dodat patřičné podklady a důkazy, uvedl Hraba. Za druhou možnost pak považuje od řízení ustoupit. V případě ústavní žaloby pro hrubé porušení ústavního pořádku, případně velezrady, by bylo podle komise rovněž nutné připravit podklady.

Současně doporučila jít cestou změn v ústavě, aby dva články, které se týkají odnětí prezidentských pravomocí nebo žaloby na hlavu státu, byly aplikovatelné v případě zásadních důvodů.

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost vedený Pavlem Fischerem (nez.) se začátkem června usnesl, že Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta podle článku 66 Ústavy České republiky. Případný verdikt Senátu o nezpůsobilosti by musela podle ústavy potvrdit sněmovna.

Zeman podle Fischera ve svých výrocích mimo jiné o kauze Vrbětice ukázal, že je dezorientován, špatně cituje ústavu a vykládá si realitu způsobem, který zaměňuje následek za příčinu. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček označil červnové rozhodnutí senátního výboru za útok na ústavnost, svobodu a demokracii. Krok skupiny senátorů podle něj vyvolává vážné podezření z trestného činu rozvracení republiky.