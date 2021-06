Zapisoval si, jak „sněží“ kokain i jak bere úplatky. Vlastní deník usvědčil exšéfa nemocnice Dbalého

Je to sedm let stará kauza, která je však živá ještě dnes. Bývalý ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý si odpykává desetiletý trest, soudy ale ještě nevyřešily všechna jeho trestní stíhání. Vše začalo v roce 2014, kdy Lidové noviny začaly publikovat úryvky z jeho deníku a obvinily ho z braní úplatků a manipulace s veřejnými zakázkami. Oficiálně to udělala i policie, která měla deník k dispozici ještě dřív.

„Nejtěžší fází bylo ověřit ten deník. V té době kolovala spousta účelově změněných útržků a my jsme museli sedět a s pomocí dalších zdrojů velmi složitě, opravdu to bylo to nejsložitější, verifikovat, že máme skutečně deník Vladimíra Dbalého,“ vzpomíná na tehdejší události investigativní reportér Radek Kedroň. Pro Lidové noviny tehdy na kauze spolupracoval s novinářem Ondřejem Golisem, kterému se podařilo kompletní deník získat a přinést do redakce.