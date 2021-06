ŽIVĚ: K senátorům promluvila Cichanouská. Jednat mají o exekucích i předjíždění cyklistů

Z novely silničního zákona doporučily senátní výbory vyjmout pasáž, podle níž by řidiči vozidel museli objíždět na silnici cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. Podle kritiků by dodržování tohoto limitu bylo v praxi obtížně realizovatelné a kontrolovatelné.

Změny zřejmě Senát přijme i k novele, která má mimo jiné zvýšit rodičovské příspěvky. Senátní výbory doporučily v rámci novely zvýšit daňové zvýhodnění na druhé a další dítě.

Normu o nových pravidlech kurzarbeitu zřejmě Senát schválí. Zaměstnanci by podle nich mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše ale rok. Zaměstnavatelé by pak platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně osmdesát procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy.

Senátní plénum se naopak nedostane k návrhu bezpečnostního výboru, aby horní komora zaujala stanovisko ke způsobilosti Miloše Zemana zastávat prezidentský úřad vzhledem k jeho výrokům a činům z poslední doby. Návrh nejprve do konce června probere ústavní komise a ústavně-právní výbor.