Vyšší přídavky na děti jsou podle Maláčové nejlepší způsob podpory rodin. Dostanou jen málo, varuje Richterová

„Je to nejlepší protikrizové opatření. Dělají to všechny vyspělé země a my kopírujeme tento přístup. Během pandemie přišla každá desátá rodina s dětmi až o třetinu příjmů. Nejlepší cesta, jak ochránit pracující rodiny s dětmi před chudobou a spirálou zadlužení, jsou přídavky na dítě,“ uvedla Maláčová. Dodala, že očekává, že peníze, které stát rodinám dá, se obratem vrátí zpět do ekonomiky.

Vláda před Vánoci poslala do Poslanecké sněmovny návrh na zvýšení přídavků na děti o 26 procent s tím, že na ně nově dosáhnou rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Rozšíří se tak okruh příjemců z 240 tisíc dětí zhruba na dvojnásobek.

Podle místopředsedkyně sociálního výboru Olgy Richterové ale ve skutečnosti rodiny dostanou přidáno jen velmi málo. Vyčíslila, že dítě do šesti let, které zatím dostává 500 korun, nově dostane 130 korun navíc. „Tak, jak je to navržené, to zásadně nepomůže,“ míní Richterová. Zásadní problém vidí ve výši životního minima pro děti, které činí 1900 korun do šesti let a u starších 2400 korun.

„Životní minimum je nastavené špatně, nezohledňuje rodiny, kde je jeden rodič a dítě, jeden rodič a dvě děti. U rodin samoživitelů to nefunguje,“ zdůraznila.

Europoslanec a někdejší předseda TOP 09 Jiří Pospíšil považuje za pochybnou celou myšlenku zvyšování dávek vzhledem k tomu, že problémy s penězi podle něj má hlavně sám český stát. „Je potřeba říct: Zvýší se sociální výlohy pro děti, ale ty děti to jednou budou muset zaplatit, ty peníze dostanou na dluh a s úroky je, až budou dospělé, budou platit,“ uvedl. Snahu zvýšit přídavky na děti považuje za „součást volební kampaně sociální demokracie“.