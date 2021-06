Sněmovna má jednat o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen

Poslanecká odškodňovací předloha předpokládá vyplacení jednorázové částky 300 tisíc korun. Náhrada by mohla připadnout ženám, které sterilizaci podstoupily mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012. Pro sterilizaci se nemusely podle zdůvodnění rozhodnout svobodně, ale po přesvědčování nebo hrozbě odebrání dětí či dávek.

Sporná předloha o dětských skupinách předpokládá, že se přemění do několika let na jesle pro děti do tří let. Pravidla jejich fungování se mají zpřísnit, na provoz by přispíval stát.

Před schvalováním je v dolní komoře také například novela o ozdravných postupech. Česká národní banka by díky ní mohla vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí takzvané moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků.