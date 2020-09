Protiprávně sterilizované ženy se sešly na protest. Návrh na odškodnění poslanci za rok neprojednali

Co sterilizace znamená, se podle svých slov dozvěděla až třetí den po porodu. „Byl to pro mě velký šok, měla jsem jenom 21 let a vůbec jsem si neuvědomovala, že už nikdy nebudu mít děti,“ řekla.

Podobnou zkušenost má i Monika Janečková, stala se jí během porodu syna v roce 1995. „Když jsem si to poprvé přečetla, tak mi vhrkly slzy do očí. Syn se mi vyboural, měl čelní střet a nedej bože, kdyby se mu něco stalo. A další dítě byste mít nemohla,“ svěřila se. Monika i Elena na pátečním happeningu zastupovaly další desítky žen s podobným osudem, jen v Moravskoslezském kraji jich žijí dvě stovky.

V Poslanecké sněmovně leží zákon o odškodnění bez projednání už rok

Protože kauza zasahuje hluboko do minulosti, je podle organizátorů převážná část případů promlčená. Setkáním tak chtěly ženy podpořit návrh zákona, díky kterému by alespoň asi čtyři sta z nich mohly dosáhnout na jednorázové odškodnění, a to ve výši 300 tisíc korun, díky kterému by si mohly dovolit například léčebné lázně.

„Devět poslanců napříč politickým spektrem se rozhodli podpořit zákon a předložili jej. Bohužel to ale rok leží nepovšimnuté, ženy vystupují právě proto, aby jej poslanci vytáhli z šuplíku a začali jej projednávat,“ řekl ředitel organizace Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan.