Protiprávně sterilizovaní muži a ženy se zřejmě dočkají odškodnění

Podle odborníků na lidská práva šlo o stovky případů. Praxi trvající od šedesátých let ukončila až změna zákona v roce 2012, která jasně vymezila informovaný souhlas.

„Víme bohužel z některých zpráv, že tam byl etnický důvod, tedy omezování reprodukce romské populace. Ale byly to i zdravotní důvody; zdravotníci usoudili že další těhotenství by ženě uškodilo, mohlo by ji zabít a bez souhlasu se rozhodli pro sterilizaci,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar.