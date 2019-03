Kouření v těhotenství dvojnásobně zvyšuje pravděpodobnost náhlého úmrtí kojenců

„Je to podobné jako kampaně, které poučovaly rodiče o důležitosti polohy dítěte ve spánku. Ty vedly k padesátiprocentnímu snížení úmrtí na syndrom neočekávaného úmrtí kojenců. Doufáme, že kvalitní informace o těchto rizicích pomohou snížit počet úmrtí dětí,“ dodala Andersonová.

Pokud by v průběhu těhotenství nekouřila žádná Američanka, zachránilo by to podle studie nejméně osm stovek dětských životů ročně. Na syndrom náhlého a neočekávaného úmrtí kojenců ročně jen ve Spojených státech umírá asi 3700 dětí.

Analýza chování milionů Američanek

Aby lékaři lépe porozuměli tomu, jak kouření souvisí s hrozbou náhlého úmrtí kojenců, použili počítačové modely pro analýzu kuřaček, které porodily v USA v letech 2007 až 2011. Za tu dobu se narodilo přes 20 milionů dětí, kvůli syndromu náhlého a neočekávaného úmrtí zemřelo kolem 19 tisíc dětí.

Modely využily nejmodernější umělou inteligenci, která byla schopná v takto obrovském vzorku srovnávat různé typy dat a hledat v nich souvislosti.

Kouření matky v průběhu těhotenství se ukázalo jako velmi silným signálem, podle něhož se dalo předvídat, že k úmrtí dítěte dojde. Vědci také studovali, jakou roli hraje omezení kouření v průběhu těhotenství – tedy, zda má smysl těhotným doporučovat, aby s kouřením přestaly.