Hranice se pootevřely, nejsnáz je překročí očkovaní. Již první dávka stačí k cestě na Slovensko, brzy i do Chorvatska

Zatím se týkají hlavně lidí očkovaných proti covidu-19. V některých případech stačí první dávka – byť zdaleka ne ve všech státech. Zatím první dávka nestačí ani pro cestu do Chorvatska. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ale o víkendu oznámil, že se to změní a v příštích dnech obě země uzavřou dohodu, která umožní cestovat bez testů či karantény již tři týdny po první dávce.

Do Chorvatska se letos chystá podle českých úřadů vyrazit na 800 tisíc turistů z Česka – tedy zhruba stejně jako před covidovou pandemií. Ještě v dubnu se zdálo něco takového nemyslitelné, když se nemohlo cestovat ani mezi okresy, nyní však uvolněná cestovní pravidla již platí.

Jen první dávka stačí nyní k cestě na Slovensko, ale týká se to pouze lidí, kteří dostali vektorovou vakcínu, tedy v případě dvoudávkového schématu AstraZeneca. Lidé s mRNA vakcínou, jako je Pfizer a Moderna, musí mít obě dávky. Se dvěma dávkami lze na Slovensko cestovat bez omezení nejdříve dva týdny po dokončení očkování, s první dávkou vektorové vakcíny nejdříve čtyři týdny po jejím podání. Ostatní musí do karantény, kterou lze ukončit negativním testem – i antigenním. Německo v rámci malého pohraničního styku již dva týdny umožňuje návštěvy zcela bez testu, ale jen do 24 hodin. Delší pobyt si mohou zatím dovolit lidé, kteří mají nejméně dva týdny po druhé dávce, případně ti, kteří jsou ochotni podstoupit karanténu.

S Německem je ovšem potíž i z hlediska návratu. Česko ho stále řadí mezi rizikové červené země, takže i pro přeshraniční cestu směrem do ČR musí neočkovaní podstoupit test na koronavirus a po příjezdu je nutná karanténa do absolvování negativního PCR testu. Ze sousedních zemí řadí české úřady do červené kategorie i Slovensko, zatímco Polsko a Rakousko jsou žluté. Hlavní rozdíl je, že pro návrat odtud stačí neočkovaným antigenní test a poté již není potřeba karanténa. Českým úřadům zároveň při cestě ze sousedních zemí stačí první dávka podaná alespoň před třemi týdny.