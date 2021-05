Nový návrh covidových pasů míří na vládu. Zaměřit se má na cestování po EU a má obsahovat méně informací

Nový návrh má být oproti původnímu podstatně užší a soustředit se jen na cestování v rámci Evropské unie. Ministerstvo tento systém chtělo původně využít třeba i pro vstup do restaurací nebo na veřejné a soukromé akce. „Diskutujeme s kolegy, co je naprosto nezbytné a co by se třeba kolegům z hygien líbilo,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Pokud chce vláda umožnit občanům, aby se dostali k informacím, že mají test, prodělali chorobu, mají protilátky a na základě toho mohou chodit kamkoliv v rámci České republiky, tak by to s tímto neměli spojovat,“ vysvětlil námitky opozice předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

Výhrady k návrhu měl i premiér Andrej Babiš (ANO): „Covid pas by měl obsahovat jenom údaje o očkování. Prvotní návrh, který byl ve sněmovně, se ne úplně povedl. Jsou tam některé věci, které tam být neměly.“

Zrychlené projednání, méně dat

Koalice bude chtít nový návrh ve sněmovně pravděpodobně projednat zrychleně. Obsahovat by měl i méně dat o samotném uživateli. Původní návrh vedle opozice kritizovala i některá ministerstva. „Rozporovali jsme koncept, který přišel z ministerstva zdravotnictví z hlediska objemu dat, která jsou využívána pro zaregistrování do systému,“ vysvětluje ministr vnitra a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček.

„Z hlediska cestování je potřeba informace o tom, že je člověk bezinfekční. Tato stručná informace je vše, co má pro cestování obsahovat,“ souhlasí s minimem nutně poskytovaných informací místropředsedkyně Pirátů Olga Richterová.