Na covid pasech se shodli v EU, čeští poslanci je zatím zrychleně neprojednali

K přílivu turistů nejen do Řecka má přispět takzvaný covid pas, čili doklad o prodělaném covidu-19, testování nebo očkování. Celoevropský systém se má spustit nejpozději v červenci.

„Věřím, že ještě před prvním červencem budeme schopni ten národní covidpas využívat pro cestování se zeměmi, kde máme uzavřeny bilaterální dohody,“ myslí si ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Pro českou diplomacii jsou teď prioritou státy, kam Češi rádi jezdí - třeba Chorvatsko nebo právě Řecko.

Řekové doufají, že se letošní letní sezona alespoň přiblíží období před pandemií. Podle místních loni nevěděli, co čekat, teď už věří, že se situace zlepší. Zavedení pasů se mělo v Poslanecké sněmovně na návrh vládní koalice projednat ve stavu legislativní nouze za jediný den, to ale neprošlo.

„Já se bojím, vzhledem k datu, které máme, v klasickém prvním, druhém a třetím čtení nejsme schopni ten zákon přijmout,“ komentoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Normu, která má připravit právní rámec pro evropské covidpasy, doporučil odsouhlasit zdravotnický výbor. Opozice ji ale kritizuje.

„Sám zákon je legislativní paskvil, jde nad rámec toho, co má covidpas obsahovat,“ myslí si místopředseda výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák (Piráti). „Z mého pohledu je potřeba daleko lépe zákon připravit a měl by být v souladu s tím, co navrhuje Unie, aby ti lidé nakonec nemuseli mít více covidpasů,“ říká člen zdravotnického výboru Vlastimil Válek (TOP 09).