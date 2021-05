Část konvoje NATO už je v Rančířově, po přespání budou vojáci pokračovat do Maďarska

Celkem se přes Českou republiku přesune asi sedm stovek amerických vojáků, kteří s sebou budou mít podle Johna Ambelanga, mluvčího 2. jezdeckého pluku (2nd Cavalry Regiment) z Vilsecku asi sto padesát kusů techniky. České zdroje uvádějí až sto devadesát. Míří na cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021.

Českem americký konvoj projíždí především po dálnicích, z Rozvadova po D5 na Pražský okruh a následně po D1 na silnici I/38 do Rančířova. Odsud zamíří k Jihlavě, po D1 do Brna a dále po D2 na hraniční přechod v Břeclavi. Každý ze tří konvojů je rozdělen do menších skupin, které přijíždějí asi s hodinovým rozestupem.

Společně s jízdou především ve večerních, nočních a ranních hodinách má tento postup omezit vliv na silniční provoz. Každý z konvojů má na opuštění České republiky 48 hodin. Poslední američtí vojáci by měli odjet v noci na středu.