Exžalobce Grygárek u soudu zkritizoval novináře, vadí mu skandalizace jeho osoby

Bývalý náměstek pražského vrchního státního zastupitelství Libor Grygárek u soudu zkritizoval masivní medializaci svého trestního řízení. Uvedl, že někteří novináři znali obsah jeho obvinění dříve než on. Za nezákonné stíhání žádá po státu odškodné v celkové výši 3,5 milionu korun. Grygárek tvrdí, že zasáhlo do jeho profesní, rodinné i zdravotní sféry. Poukázal také na to, že nemohl 14 měsíců pracovat jako advokát.