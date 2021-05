Očkování v Česku zrychluje, v úterý přibylo 1673 nakažených

V Česku se začalo očkovat koncem loňského prosince. Od té doby bylo k úternímu večeru podáno 3,815 milionu dávek. Plně očkováno je téměř 1,077 milionu lidí, tedy zhruba desetina obyvatel. V posledních dnech tempo očkování zrychlilo a od minulého týdne se v pracovních dnech drží nad 70 tisíci naočkovanými za den. Rekordním dnem byl čtvrtek, kdy zdravotníci aplikovali 87 682 dávek vakcíny.

Od úterka se k očkování mohou hlásit lidé nad 45 let. Hned první den tuto možnost využilo přes 150 tisíc lidí a přes 60 tisíc z nich už dostalo i termín očkování. Nejvíce proočkované věkové skupiny jsou aktuálně ty, které přišly na řadu jako první. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo 74 procent lidí nad 80 let. Mezi lidmi od 70 do 79 let dostalo alespoň jednu dávku 73 procent.

V Česku se očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Zhruba 79 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech, necelých 11 procent je od AstraZenecy a zhruba desetina od Moderny. Vakcínu Johnson & Johnson, se kterou se očkuje zhruba tři týdny a u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, dostalo k úternímu večeru přes 18 tisíc lidí.