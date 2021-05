ŽIVĚ: Od příštího týdne se otevřou zahrádky restaurací, rozhodla vláda

Vláda se zabývala dalším rozvolňováním. Kabinet rozhodl, že od příštího pondělí se otevřou zahrádky restaurací. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na Twitteru. Ministři měli také na programu například provoz ve školách. Podle epidemiologů by totiž rotační výuka mohla skončit v těch krajích, kde je lepší epidemická situace, a to ve třídách, které jsou ve škole alespoň dva týdny. Skupina MeSES ale radila vládě nepřidávat do příští vlny rozvolňování další změny.