Před sto lety vznikla KSČ. Než ji ovládl Gottwald, fungovala „po našem“

„Já hrdě říkám, jsem komunista, to jest jsem starý poctivý sociální demokrat,“ řekl v roce 1921 Bohumír Šmeral, když zakládal Komunistickou stranu Československa (KSČ). Tímto výrokem chtěl nejspíš poukázat na trnitou cestu, kterou si komunisté prošli před osamostatněním. Netušil však, že nevědomky naráží i na svůj vlastní osud. V čele strany se totiž příliš dlouho, pro nedostatečnou loajalitu směrem k Moskvě, neohřál.

Situace v roce 1921 byla poměrně bouřlivá. Na jaře 1920 proběhly první volby do parlamentu mladičkého Československa a jasně v nich zvítězili sociální demokraté, kteří také do čela vládního kabinetu postavili svého premiéra. Ovšem ke stabilitě měla vláda daleko, a to ne kvůli sporům s koaličními partnery, ale kvůli vnitřním problémům v sociální demokracii.

Ta měla na českém území dlouhou tradici, strana existovala téměř půl století, v Rakousku-Uhersku řadu let fungovala na hranici ilegality, ale pozici se jí podařilo uhájit. Po konci první světové války se stala jedním z hlavních proudů československé politiky. Partaj to byla masová, na začátku dvacátých let měla v zemi největší členskou základnu, a bylo přirozené, že se v ní zformovaly různé proudy.