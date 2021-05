Havlíček chce poslat změny bodového systému do sněmovny. Podle poslanců se nestihnou schválit

Novela, kterou již léta připravuje ministerstvo dopravy, má jednak zvýšit pokuty a stanovit jejich přesnou výši v blokovém řízení, jednak zjednodušit bodový systém. Přestupky v něm budou hodnoceny třemi, čtyřmi nebo šesti body, což znamená, že do vybodování je možné spáchat je čtyřikrát, třikrát nebo dvakrát. Zvlášť klade ministerstvo důraz na trestání příliš rychlé jízdy, držení telefonu za jízdy a předjíždění tam, kde je to zakázáno.

„To jsou nejnebezpečnější věci, kvůli kterým se dějí nejtragičtější nehody. Tam se v novele zpřísňovalo,“ shrnul ředitel ministerského oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Pokuty v blokovém řízení budou mít pevně stanovenou výši, která by zároveň měla být níže než rozsah ve správním řízení. Například za špatné parkování by mohli policisté na ulici udělit pokutu ve výši od nuly do 1500 korun, zatímco úředník na 1500 korunách začne a ve správním řízení bude moci udělit až pětitisícový postih. Nově by také mělo být možné získat informaci o stavu bodového konta pomocí SMS nebo e-mailu. Zatím je to možné pouze v registru řidičů, přes portál občana nebo na Czech Pointu.