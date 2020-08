Bodový systém už funguje čtrnáct let. Vláda by se v pondělí měla zabývat jeho úpravou

Zavedení bodového systému v roce 2006 provoz v zemi z ničeho nic zklidnilo. Ale jen dočasně. „Bodový systém je tu s námi už čtrnáct let a nezaznamenal podstatné změny. Pro řidiče už není takovou výstrahou, takovou metlou jako na tom začátku. Není pro ně také dostatečně srozumitelný,“ uvedl šéf Besipu Tomáš Neřold.

Jenže jak systém upravit, to už ministerstvo řeší prakticky pět let – třetinu doby, kdy platí ten stávající. Klíčový princip poslední verze je zjednodušení bodového systému. Teď má každý přestupek svoje ohodnocení na dva až sedm bodů – nově by to měly být buď dva, čtyři, nebo šest.

Na vybodování by tak stačily dva vážnější přestupky, třeba projetí červené na křižovatce nebo přejezdu. U těchto věcí mají nejvýrazněji vzrůst i pokuty. Začínající řidiči by během prvních dvou let přišli o řidičák už po dosažení poloviny, tedy šesti trestných bodů. Jenže to se může ještě v legislativním procesu snadno změnit.