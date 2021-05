Očkování proti covidu se otvírá pro lidi od padesáti let. Šíření nákazy dál zpomaluje

K očkování proti koronaviru se mohou od středy začít přes web ministerstva zdravotnictví hlásit také lidé ve věku od 50 do 54 let, kterých žije v Česku více než 686 tisíc. Dosud bylo lidem ve věku 50 až 59 let, kteří patří do některé z prioritizovaných skupin, podáno více než 373 tisíc dávek vakcíny a dokončené očkování má 118 tisíc z nich. Šíření viru v úterý dál zpomalovalo, testy potvrdily 2405 případů.