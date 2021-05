Podle Babiše by se od června mohli registrovat k očkování lidé starší 16 let

Lidé ve věku 50 až 54 let se od středy budou moci registrovat k očkování proti covidu-19. Ve svém pravidelném videu na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá, že nejpozději od 1. června se budou moci začít registrovat všichni zájemci starší 16 let. První květnový den přibylo v Česku 1169 případů, ve srovnání s minulým týdnem je to o 137 méně. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie mírně stouplo, nyní má hodnotu 0,88.