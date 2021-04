Další ministerská rošáda? Uvidíme, co řekne ten druhý, shodují se Hamáček s Petříčkem

Sociální demokraté diskutovali a volili on-line, ale i přes internet bylo jasné, že Jan Hamáček a Tomáš Petříček, kteří spolu dosud seděli ve vedení strany, společnou řeč hledají jen těžko. „Politikaření bratrstev, které odstřelí každého, kdo se na věc dívá jinak, musí skončit,“ vyzýval ve svém projevu Petříček.

Hamáček, znovuzvolený předseda ČSSD, na otázku, zda si dovede představit spolupráci s Petříčkem ve vládě, odpověděl: „Nechal bych to na něm, protože on volil opravdu silná slova.“ Nicméně se svým protikandidátem se chce sejít. Tomáš Petříček v sobotu řekl, že na ministerské funkci nelpí, zda ji na setkání dá k dispozici, ale sám nekomentoval. Ve straně chce pokračovat.

„Moderní levice má své místo a já k tomu chci přispívat. Budu určitě v první řadě chtít ale slyšet od Jana Hamáčka, jakou představu má on,“ podotkl před setkáním s Janem Hamáčkem. Jak vidí své setrvání na pozici šéfa diplomacie, mu prý rozhodně nechce vzkazovat přes média.

„Bude to o tom, jak to cítí pan ministr, a také, jak to bude cítit nové vedení sociální demokracie,“ není nijak konkrétní ani předseda ČSSD.

Místo Petříčka Zaorálek, místo Zaorálka Birke

Podle některých hlasů zevnitř strany by Tomáše Petříčka měl nahradit Lubomír Zaorálek, který resort zahraničí dříve vedl. Ministerstvo kultury, v jehož čele Zaorálek nyní stojí, by pak převzal Jan Birke, sociálnědemokratický poslanec a starosta Náchoda. Ani on situace komentovat nehodlá. „Já se k této věci absolutně nebudu vyjadřovat. Žádnou nabídku jsem v tuto chvíli nedostal,“ uvedl nicméně.

Ani Zaorálek nereagoval nijak konkrétně. „Řeči se povídají… Já mám na kultuře práce dost,“ uzavřel otázku možné výměny. O jeho setrvání v čele resortu stojí divadelníci. Změnu odmítají v otevřených dopisech Janu Hamáčkovi i premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Asociace nezávislých divadel ČR, která sdružuje na šest desítek nezávislých scén, pokládá případnou změnu ministra kultury v době pandemické krize za hazard a změnu by vnímala jako závažné zklamání důvěry kulturní veřejnosti.

„Nevidíme jediný důvod, aby se s resortem od nuly seznamoval někdo nový. Potřebujeme pevné vedení resortu, které vyjedná perspektivy sektoru tak, aby kultura posílila adekvátně své roli,“ uvedli také zástupci Mezinárodního divadelního ústavu (ITI).