ŽIVĚ: Poslanci vyřknou konečný verdikt nad novým volebním zákonem. Shoda mezi stranami je

Pozměňovací návrh ústavně právního výboru vychází z verze připravené Markem Bendou (ODS), sporný bod týkající se druhého skrutinia upravil výbor na návrh Radka Vondráčka (ANO).

Novela počítá se zachováním čtrnácti volebních krajů, úspěšnější strany by měly být při rozdělování mandátů mírně zvýhodněny. Součástí návrhu nakonec není, že by ve druhém skrutiniu rozhodovaly o přidělení mandátů do krajů stranické sekretariáty. Proti tomu byla část sněmovních stran, ale hlavně s tím nesouhlasili senátoři, jejichž případné veto by bylo pro volební zákon osudné.