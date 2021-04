Žáci z prvního stupně a předškoláci by se mohli vrátit do lavic 12. dubna, uvedl Plaga

Od 12. dubna by se měly do školních lavic vrátit rotačně děti z prvního stupně, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Připustil ale, že se to nemusí týkat všech základních škol. Jednat o tom bude ještě v úterý vláda, návrat se možná nebude podle Plagy týkat všech okresů. Odpovědi na nejčastější otázky kolem návratu dětí do škol zveřejnilo ministerstvo na svém webu.