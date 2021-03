Počet pacientů s covidem ve vážném stavu byl v pondělí rekordní. Epidemie ale začíná zpomalovat

Reprodukční číslo se z pondělních 1,01 snížilo na 0,97. Nad hodnotou jedna se předtím vytrvale drželo už od začátku února. Každý člověk pozitivně testovaný na koronavirus tak v průměru nakazil více než jednoho dalšího člověka. Od konce února, kdy číslo vystoupalo až na hodnotu zhruba 1,23, reprodukční číslo postupně klesalo.

Právě díky poklesu reprodukčního čísla se v úterý snížilo také rizikové skóre protiepidemického systému PES z pondělních 76 bodů na 73 bodů. Index PES je tak na úrovni čtvrtého stupně, ačkoli oficiálně dále zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v lednu uvedl, že skóre PES už není pro určování opatření proti šíření covidu-19 relevantní.

Kromě reprodukčního čísla se mírně snížily i další tři ukazatele pro výpočet indexu PES. Jde o podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici, počet nově nakažených koronavirem na sto tisíc obyvatel za posledních 14 dní a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory.

Počet pacientů ve vážném stavu je rekordní

Počet pacientů s nemocí covid-19 ve vážném stavu v Česku v pondělí ale vystoupal na 1789, což je nejvíce za celou dobu epidemie. Celkem bylo hospitalizovaných 8478, což je pak druhý nejvyšší počet od začátku epidemie. Počty volných lůžek v nemocnicích tak dále zůstávají nízké. K pondělnímu ránu bylo v celé zemi podobně jako v předchozích dnech podle ministerstva zdravotnictví volných jen 14 procent lůžek na JIP a ARO a 24 procent standardních lůžek s kyslíkem.

Během úterního dopoledne by měla záchranná služba přepravit první pacientku do zahraničí, konkrétně z Ústí nad Orlicí do polské Ratiboře. Tamní nemocnice nabídla pomoc zdravotníkům na Pardubicku. Právě Orlickoústecko patří mezi nejzasaženější okresy. Ženu měl původně přepravit vrtulník, nakonec ji převezou záchranáři sanitkou.

Počet úmrtí lidí s covidem v Česku od začátku epidemie přesáhl 22 tisíc. Nad tuto hranici se podle zpětně aktualizovaných údajů ministerstva dostal už v neděli, v pondělí činil 22 147.