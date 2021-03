Laboratoře ve čtvrtek v Česku potvrdily přes čtrnáct tisíc nových případů covidu, nápor na nemocnice sílí

Při zvyšování nemocničních kapacit je problém především v nedostatku personálu. Kraje tak mají od čtvrtka možnost povolat do nemocnic zdravotníky z ambulancí a v pátek by se mělo rovněž rozhodnout o nařízení pracovní povinnosti studentům některých středních a vysokých škol. Díky vyššímu počtu personálu by pak zdravotnická zařízení případně mohla otevřít další oddělení pro péči o covidové pacienty.

Hejtmani povolávají do nemocnic posily

První hejtmani také ve čtvrtek už využili nové možnosti povolat do nemocnic ambulantní specialisty. Nastoupit by měli ve Středočeském kraji, o jejich využití jedná také Jihomoravský, zvažuje to i Pardubický.

Česká lékařská komora krajům nabízí, že pomůže s organizací – bojí se, že by jinak mohla být chaotická. Sdružení ambulantních specialistů ale tvrdí, že zdravotníci bez potřebné kvalifikace by byli v nemocnicích spíš na obtíž. „My v každém případě v tuto chvíli čekáme na konkrétní kroky konkrétních hejtmanů, on se o tom hodně mluví, ale nevím o tom, že by některý ambulatní specialista už dostal povolávací rozkaz nebo jeho personál. Podletoho, jak budou hejtmani jednat, budeme reagovat,“ přiblížil v ČT předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Uvedl, že hejtmanům poslali ve čtvrtek dopis, ve kterém jim doporučují, jak by měli postupovat. „A stejně tak jsme oslovili své členy, kterým dáváme informaci, podle jakého zákona se postupuje, jaké mají možnosti, jak se eventuálně vyvinit z povinnosti, případně, jakým způsobem mají postupovat, když nastoupí od nemocnice a pak se budou dožadovat třeba náhrady finančních ztrát,“ doplnil.

Zdůraznil, že zapojení v nemocnicích musí odpovídat kvalifikaci ambulatních lékařů, a v tom spatřuje problém. „My jsme přece jen z větší části starší, mnoho z nás pracuje v ambulanci už desítky let, současný provoz lůžkového zařízení neznáme, ani softwary, které se tam užívají. To znamená, byla by tam nutná adaptace,“ připomněl.