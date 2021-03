Středočeský kraj osloví ambulantní specialisty, chce je poslat do přetížených nemocnic

Možnost pomoci vítá. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka je ale takové nasazení problematické. Podle něj by se totiž na jiný druh práce museli nejprve adaptovat, a to i týdny. Stát by měl nejdřív vysvětlit, proč do nemocnic nepovolá lékaře, kteří slouží v nemocničních ambulancích a kteří jsou zvyklí sloužit u lůžek, uvedl.

Povinnost by měla nařídit vláda, míní jihomoravský hejtman

O tom, že hejtmani mohou kvůli kritické situaci v nemocnicích pečujících o pacienty s nemocí covid-19 nařídit pracovní povinnost lékařům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům s výjimkou například praktiků a gynekologů, rozhodla vláda ve středu.

Jihomoravský kraj chce nyní jednat o tom, aby povinnost nařídila vláda, nikoli hejtmani. Krajům by totiž aktuální situace přinesla náklady, na které nedostanou peníze. O stanovisku jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) informoval mluvčí kraje Michal Cagala.

„My to určitě chceme a potřebujeme, jenom by bylo lepší, kdyby to vyhlásila celoplošně vláda,“ uvedl Grolich. Podle něj to má dva důvody. „Jednak by to bylo stejné po celé České republice, a pokud to vyhlásíme my, šly by náklady za krajem, ale nikdo nám na to nedá peníze,“ dodal.

Pokud se podle něj nepodaří dojednat vyhlášení povinnosti ze strany vlády, zváží Jihomoravský kraj další možnosti. „Povinnost zatím vyhlašovat nebudeme,“ poznamenal Cagala. Podle něj kraj nyní oslovuje všechny ambulantní specialisty na jižní Moravě, aby poskytli seznam pracovníků, kteří by se mohli zapojit. Seznamy mají poslat do jednoho dne.