ŽIVĚ: Vláda schválila pracovní povinnost studentů a testování státních zaměstnanců

Pracovní povinnost studentů platí od pondělí 8. března.

Týká se studentů třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, čtvrtých a pátých ročníků studia všeobecného lékařství a studentů všech ročníků kromě posledních u vysokoškolských a vyšších odborných škol, kteří se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. Nemocnicím pomohou také všechny ročníky navazujících zdravotnických magisterských programů a jednooborového studia psychologie, opět s výjimkou ročníků posledních.

Nebude se týkat studentů, kteří prokážou, že již pracují pro poskytovatele zdravotnických služeb. „Ti studenti, kteří už dělají spoustu věcí pro náš stát, sestry a lékaře, nebudou této pracovní povinnosti podléhat. Bude jim ponechána možnost dobrovolné práce, protože už mají zkušenosti a jsou často vázáni na jednotlivé zdravotnické zařízení, které je potřebuje,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Potvrdil také, že studenti, kteří nastoupí k pracovní povinnosti, získávají prioritu pro očkování.

V uplynulém týdnu možnost znovu zapojit mediky či studenty zdravotnických škol do práce v nemocnicích Blatný už několikrát zmínil. Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult. Blatný dle svých slov rozumí jejich požadavkům a před jednáním vlády avizoval, že studenti by měli být nasazováni tak, aby to co nejméně ovlivnilo jejich výuku.

Na programu mimořádného zasedání sboru ministrů byla také debata o povinné práci na dálku pro celé národní hospodářství. Babišův kabinet už minulý týden k práci z domova důrazně vyzval, například v administrativních provozech by se podle vlády měly vyskytovat pouze osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí.

Testování zaměstnanců státní správy

V pátek apel na práci z domova premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval a vyzval všechny zaměstnavatelské svazy, aby udělaly maximum pro to, aby zaměstnanci možnost práce z domova využívali. Vláda se dle jeho slov zabývala i tím, jak home office nařídit, dospěla ale k názoru, že to není potřebné. Zaměstnavatelé chápou, že je to důležité, je přesvědčen předseda vlády.

Kabinet se zabýval rovněž povinným testováním pro státní zaměstnance. „Veřejná a státní sféra je povinna nejpozději od 10. března zajistit pro své zaměstnance antigenní testy,“ avizoval vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Následně musí zaměstnanci antigenní test podstoupit jednou týdně, v opačném případě je zaměstnavatel nesmí pustit na pracoviště. Testování v podnicích se podle Havlíčka osvědčuje a vláda postupně chce protestovat téměř všechny zaměstnance v Česku.

„Bude se jednat o centrální financování. Bude to nakupovat Státní správa hmotných rezerv,“ řekl ministr průmyslu a obchodu k pořizování antigenních testů.

Blatný doplnil, že pro testování zaměstnanců státní správy bude použita část testů původně určených k testování ve školách. Pro ty zůstane k dispozici 2,6 milionu testů.