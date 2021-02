Nutit člověka při výslechu k přiznání je podle soudu kázeňský přestupek

„K důvodům podání nového mimořádného opravného prostředku lze stručně shrnout, že podle nejvyššího státního zástupce Krajský soud v Českých Budějovicích svým rozhodnutím z letošního ledna nerespektoval závazný právní názor Nejvyššího soudu a rozhodl v rozporu s ním. Proto by měl do této trestní věci opětovně zasáhnout Nejvyšší soud,“ uvedl pro ČT mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Podezřelý muž opakovaně popíral spáchání některých skutků. „Nezkoušej na mě tyhlety kecy, že ne, nebo vyhrabu od ledna všechno, co je tady stejným způsobem, a dostaneš tam všechno,“ měl na recidivistu tlačit policista Vladimír L.

„Upozorňuju tě na jednu věc, jestli se budem s tebou crcat ještě zejtra, tak to už ale nepůjdeš domu,“ hrozil mu i aktuálně souzený vyšetřovatel Martin G. vzetím do vazby. Ten měl navíc v protokolu o výslechu vynechat, že podezřelý spáchání trestné činnosti popřel, a naopak zapsat, že se bezvýhradně přiznal. Na základě protokolu pak bylo zahájeno trestní stíhání recidivisty.

Stotisícová pokuta nebo kázeňský přestupek?

Podle obžaloby se měl kriminalista Martin G. dopustit svým chováním při výslechu zneužití pravomoci úřední osoby, vydírání a nadržování. Okresní soud v Českých Budějovicích ho za to loni v lednu uznal vinným a udělil mu peněžitý trest sto tisíc korun. V případě nezaplacení by musel na rok do vězení.

Loni v dubnu ale hodnocení výslechů i rozsudek nad policistou zvrátil odvolací Krajský soud v Českých Budějovicích. Ten měl pro jednání policisty větší pochopení a ohodnotil ho pouze jako kázeňský přestupek s tím, že ho má vyřešit nadřízený kriminalisty.

„Soud konstatuje, že na takovémto postupu není nic zavrženíhodného, neboť orgány činné v trestním řízení nemohou vést z pozice své činnosti výslech formou diplomatických nót či opatrně našlapovat kolem vyslýchaného… Netvrdí tím soud, že je správné používat hrubé výrazy, ale pokud jsou použity, je potřeba je vnímat v celkovém kontextu situace a nikoli izolovaně,“ napsal v rozsudku předseda senátu krajského soudu Ondřej Vítů.

Vynucené doznání je neakceptovatelné, uvedl Nejvyšší soud

S takovým hodnocením ale nesouhlasil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který proto podal dovolání k Nejvyššímu soudu a požadoval přísnější trest. Nejvyšší soud následně loni v září rozsudek krajského soudu zrušil, protože podle něj věc neposoudil správně.

„Bagatelizoval předmět trestního stíhání, spáchaný skutek redukoval na méně závažné snižování důstojnosti vyslýchaného prostřednictvím vulgarit, vytrhl z kontextu některé projevy a odváděl pozornost od podstatných skutečností,“ vysvětlil v usnesení senát soudce Josefa Mazáka z Nejvyššího soudu.

„Jednání obviněného a jeho kolegy bylo závažné, na čemž nic nemůže změnit ani fakt, že poškozený byl mnohonásobným speciálním recidivistou a osobou zřejmě nebezpečnou,“ uvedl v usnesení Nejvyšší soud. Zahajování trestního stíhání a případné obžalování osob na podkladě vynucených doznání je podle něj neakceptovatelné.

Krajský soud rozhodl i navzdory Nejvyššímu soudu stejným způsobem

Krajský soud tak měl v případu znovu rozhodnout a respektovat u toho závazný verdikt Nejvyššího soudu. Podle informací České televize se to ale nestalo. Krajský soud využil možnost, kterou mu ve svých závěrech ponechal Nejvyšší soud, tedy ve veřejném zasedání znovu provést rozsáhlé dokazování a nevycházet pouze z toho, které se uskutečnilo před okresním soudem. Pro nedodržení závazného právního názoru Nejvyššího soudu by se ale v případu musela objevit nová skutková zjištění.

„Odvolací soud proto znovu přehrál všechny zájmové audiovizuální nahrávky, aby si tak mohl učinit komplexní obrázek o událostech a měl možnost vnímat i nonverbální projevy, gesta, pomlky i náznaky, a mohl se tak vyvarovat vytrhávání jednotlivostí z kontextu,“ píše v novém rozsudku soudce Vítů. Podle něj se tím ale pouze potvrdily jeho předchozí závěry.

„Krajský soud v žádném případě netvrdí, že jednání obžalovaného a jeho kolegy by bylo zcela zákonné, nemá však za prokázané, že obžalovaný by vyslýchaného nutil k sebeobviňování a vykonával tím svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu,“ uvádí krajský soud v rozsudku, který má ČT k dispozici. Soudce Vítů tak trvá na svém původním verdiktu, tedy že se nejedná o trestný čin, ale možný kázeňský přestupek.

Případ nicméně na základě už v pořadí druhého dovolání nejvyššího státního zástupce znovu přezkoumá Nejvyšší soud. Ten posoudí, jestli krajský soud napravil předchozí nedostatky rozsudku.