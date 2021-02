Britská varianta je v Česku, další jsou blízko hranic. Šíří se snáze a odolávají protilátkám

Vědci varují před rozšířením dalších variant – jihoafrické nebo brazilské. Jejich výskyt v Česku zatím potvrzen nebyl, obě se ale šíří v několika evropských zemích. „Jsou velmi zákeřné a jihoafrická mutace už není příliš daleko. Když se podíváme do Tyrolska, tak nám takříkajíc klepe na dveře,“ upozornil Roman Prymula.

„Jakýkoliv kontakt bez dobré ochrany – to znamená bez respirátoru – může být potenciálně infekční,“ podotkl Jan Trnka z Centra pro modelování biologických a společenských procesů.

Do souvislosti s britskou variantou dávají experti velké rozšíření covidu-19 v západních či severovýchodních Čechách. Ve třech nejhůře postižených okresech již je povinné místo dosavadních látkových roušek nebo například šátků zakrývat dýchací cesty výhradně chirurgickými rouškami nebo respirátory.

Imunolog z University of Alabama Zdeněk Hel upřesnil, že zmíněné varianty „jsou více rezistentní k navázání neutralizačních protilátek, které proti nim potom nemohou účinně bojovat“. Podobné změny se navíc začínají vyvíjet i u takzvané britské varianty. To znamená, že by proti opakované nákaze nemusela chránit imunita, kterou si tělo vyvine po očkování nebo po prodělání nemoci.

Zatím je podle statistik Státního zdravotního ústavu poměrně nízká pravděpodobnost, že by se koronavirem znovu nakazil člověk, který již covid-19 prodělal. Loni se tak stalo u 56 lidí z více než 700 tisíc potvrzených případů, dalších 36 podezření na reinfekci ještě epidemiologové prověřují.