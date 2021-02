Pokračuje pozastavení odkladných operací, část poslanců by chtěla nechat rozhodnout nemocnice

„Chápeme, že situace v Královéhradeckém a Karlovarském kraji je vypjatá, ale jsou kraje, kde je situace nějaký týden už lepší, a my si myslíme, že by pacientům velmi pomohlo, kdyby alespoň ty menší výkony, které nevyžadují JIP, mohly být prováděny,“ myslí si poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

„Pacienti, kteří čekají o čtyři, šest měsíců déle, než by měli, tak jsou samozřejmě ohroženi horším funkčním výsledkem. Prostor tady na to je, ale v podstatě jsme bržděni celostátní restrikcí,“ říká primář ortopedie zlínské nemocnice Pavel Pilař.

Z dvaceti oslovených nemocnic ale převažují ty, které by přivítaly volnější ruce v rozhodování. „Máme dost urgentních zákroků, které potřebujeme řešit a personál se nám nedostává, protože máme plně obsazené covidové stanice,“ říká ředitel Oblastní nemocnice Jičín Tomáš Sláma.

V Plzni formu omezení odkladné péče neřeší, akutní běží dál i v náporu covidových pacientů. „Důležité je obnovit například onkologickou operativu v plném rozsahu, například naše robotické centrum je zavřené,“ popisuje mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

„Pokud se některá nemocnice cítí na to, že by měla volnou kapacitu, mohla by ji nabídnout totálně přetíženým nemocnicím,“ myslí si prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Zlínská nemocnice by byla pro stanovení určitého procenta lůžek, která by musela mít připravená pro pacienty odjinud. Zbytek by využila pro plánované výkony.

Omezení plánované péče

Nemocniční péče v Česku se reguluje už od března loňského roku. Omezení a zákazů se vydalo několik, celkem platí už 146 dní.

První ministerský předpis z poloviny března jen doporučoval omezit plánované neakutní zákroky. Přestal platit s koncem prvního nouzového stavu. Zákaz pak přišel v říjnu, vydal ho tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). V prosinci jeho nástupce Jan Blatný (za ANO) vydal nejdřív omezení, v poslední den loňského roku pak i zákaz odkladné péče.