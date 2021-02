K přepočtu hlasů na mandáty vede více cest, politici diskutují hlavně o bonusu pro vítěze. Možná je i jednorázová úprava

Jednou z možností je vytvoření jediného volebního obvodu. To by znamenalo, že by strany a hnutí sestavily jedinou kandidátku pro celou republiku. Tím by byly zcela poměrně rozdělené mandáty mezi stranami, ale na druhou stranu už by se do sněmovny mohlo dostat méně politiků z menších regionů.

Další z variant představuje vytvoření speciálního územního členění pro volby. Vzniklo by několik celků, které by byly srovnatelně velké. Podobným způsobem funguje územní členění NUTS2 pro čerpání peněz z rozvojových fondů EU – základem jsou samosprávné kraje, z nichž některé jsou ale podle lidnatosti spojeny do jednoho celku. I v tomto případě by však hrozilo menší zastoupení politiků z periferií ve sněmovně.