Někomu Ústavní soud vyhoví rychle, návrhy jiných se tam válí dlouho, kritizuje právník Koudelka

Právník uvedl, že se neztotožňuje ani se samotným rozhodnutím ústavních soudců. „Volby mají několik funkcí, někdo dává důraz na funkci zrcadla, to znamená, že volený sbor by měl zobrazovat co nejvěrněji politické nálady ve společnosti. A někdo dává důraz na funkci parlamentu jako orgánu, který spoluvytváří vládu, a tedy že volební systém by měl napomáhat tomu, aby vítěz voleb byl schopen vytvořit stabilní vládu,“ řekl.

„(ÚS) rozhodoval v jiných obdobných případech, kdy posuzoval zrušení zákonů v řádu měsíců, například zdanění restitucí církevního majetku. To bylo rozhodnuto během čtyř měsíců. Takže je zde narušena i rovnost stran. Někomu ÚS vyhoví velmi rychle, a někteří lidé čekají a jejich návrhy se v zásadě na ÚS válejí,“ řekl Koudelka.

Podle Koudelky je otázkou, co je „spravedlnost ve volebním systému“, řekl to v souvislosti s d'Hondtovou metodou. „Pokud se podíváme do voleb senátních, tam máme většinový systém. Je snad většinový systém, tedy náš Senát nespravedlivě volen? Poměrný i většinový systém jsou prostě normální demokratické systémy,“ řekl s tím, že většinový systém používají například Velká Británie, USA či Francie.

Koudelka odmítl, že by v něm byla jakási „osobní hořkost“ v souvislosti s tím, že ho v minulosti Senát odmítl jmenovat do funkce ústavního soudce. „Já, na rozdíl od pana (Pavla) Rychetského (předsedy ÚS), který pro ten volební zákon, který byl nyní zrušen, hlasoval v Senátu, dvacet let zastávám tato stanoviska dlouhodobě a kontinuálně,“ upozornil.

Jak budou vypadat volby?

Novele volebního zákona se mají od úterý 9. února intenzivně věnovat představitelé jednotlivých politických stran. Schůzku sněmovních stran svolal na odpoledne ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), jehož úřad by měl novelu připravit. Senátorské kluby se pak mají s vedením Senátu sejít večer. S podobou zákona musí vyslovit souhlas obě komory, poslanci nemohou Senát přehlasovat.

Problém je podle Koudelky řešitelný několika způsoby. „Záleží na politickém zadání, na kterém se představitelé politických stran domluví, jaké dají těm, kteří připraví návrh novely volebního zákona,“ uvedl.