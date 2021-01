V sobotu testy odhalily přes pět tisíc nakažených, index PES klesl o dva body

Nouzový stav, bez kterého by některá z omezení padla, zatím platí do 22. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že vláda v pondělí požádá o prodloužení o 30 dní.

Situaci s epidemií koronaviru v Česku by mohlo zlepšit očkování, téměř za tři týdny první dávku ze dvou dostalo podle Babiše víc než 105 tisíc lidí. K nedělnímu ránu bylo k očkování registrováno 143 111 seniorů starších 80 let. Z toho 34 898 lidí si rezervovalo termín. Registrace do centrálního systému byla spuštěna v pátek, seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 tisíc.