Restauratéři na kompenzacích nevydělají, shodují se Řehounek, Okamura i Stárek

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy je důležité, aby ministerstvo zdravotnictví akceptovalo, že je více variant, jak dosáhnout epidemicky bezpečné situace. „Aby se třeba řeklo, tady jsou tři možnosti a vyberte si, která vám dává největší smysl. Určitě nebudou fungovat představy, že se otevře třeba jen třicet procent kapacity podniku, za takových podmínek by ten byznys rozhodně nefungoval,“ říká Prouza.

Podobně to vidí i spolumajitel pražské restaurace Červený jelen, která má teď asi patnáctiprocentní tržby. „Výdejní okénko v podstatě nemá jiný smysl než kontakt se zákazníkem, nevyděláváte nic,“ uvádí Luboš Kastner, který je zároveň garant projektu Moje restaurace Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Zatím restaurace čerpají z programů antivirus a COVID –⁠ nájemné. Od pondělí budou moci zažádat o COVID –⁠ gastro. A čekají, jaké změny vláda schválí při avizované úpravě protiepidemického systému.

Třeba antigenní testování pro restaurace podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) nepřipadá v úvahu. „Kdo bude tím, kdo bude kontrolovat, jestli se to dodržuje, nebo ne? Těch restaurací je velké množství, skoro třicet tisíc provozoven,“ upozorňuje.

Změny by mohly začít platit příští týden. Restaurace ale podle premiérova poradce Romana Prymuly představují vysoké riziko nákazy, a to sedmý stupeň z devítistupňové škály.

Někteří hostinští na kompenzacích vydělají, říká Babiš

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) někteří podnikatelé na kompenzacích od státu vydělají více, než kdyby podnikali. „Já takovou zkušenost nemám, mně lidé říkají, že jsou rádi, že je alespoň nějaká podpora, ale chtěli bychom už otevřít,“ říká člen rozpočtového výboru a poslanec ANO Jan Řehounek.

Je ale dle něj možné, že některý z podnikatelů sítem státní podpory propadne. Sám by se na situaci díval v průměru, a tak hodnotí kroky vlády jako dostatečné. „Rozhodně to není tak, že by si restauratéři vydělali víc než za normálního provozu,“ reaguje na slova premiéra předseda Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Předseda SPD Tomio Okamura je rád, že se vláda rozhýbala k pomoci v rámci programu COVID –⁠ gastro. Sám by se ale inspiroval v německém modelu a kompenzace vyplácel na základě rozdílu tržeb oproti roku 2019. Český model mu přijde zbytečně komplikovaný a neflexibilní.