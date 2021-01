Komunisté jsou spokojeni, toleranční patent s hnutím ANO se z velké části plní

přehrát video Události: Tolerance menšinové vlády poslanci KSČM

Předseda KSČM Vojtěch Filip věří, že spolupráce vydrží až do voleb. Chybí mu ale dohoda například na pěti týdnech dovolené pro zaměstnance, které jeho strana prosazuje. „Lidé vnímají velmi pozitivně, alespoň podle ohlasů, které mám, že se podařilo splnit ty nejzásadnější požadavky. To znamená zvyšovat minimální mzdu, a tak tlačit na růst mezd,“ řekl Filip. Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) pak dodává, že „většinou jsme se byli schopni domluvit“. To považuje za pozitivní a věří, že to občané ocení. Podle komunistů je splněno přes šedesát procent podmínek tolerance. Někteří komunisté ale předvídají konec této podpory. „Osobně bych na to, že toleranční patent vydrží až do voleb, nesázel. Je to ohrožené zejména proto, že na konci volebního období se Andrej Babiš ohlíží po jiných partnerech. Obzvlášť ve veřejných financích je to znát,“ uvedl k tomu poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Fakta Základní podmínky KSČM pro toleranci Růst minimální mzdy. Valorizace důchodů. Ochrana zdrojů před zcizením. Voda ve veřejném sektoru. Zdanění církevních restitucí. Bránit zvyšování ceny bydlení. Dostupná zdravotní péče.

Toleranci vlády komunisté podmiňovali sedmi body, mezi nimiž bylo i zdanění církevních restitucí. Tento seznam chtěla strana v létě rozšířit například právě o pět týdnů dovolené pro zaměstnance. Spoléhání vlády na komunisty dlouhodobě kritizuje opozice. „Mají obrovský vliv, který neodpovídá tomu, že ten jejich současný výsledek je nejhorší od sametové revoluce, jaký v Poslanecké sněmovně měli. Oni se tím tolerančním patentem stali koaliční stranou bez větší zodpovědnosti,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš to zdůvodňuje tím, že když jiné strany nechtěly jít do většinové vlády, tak komunisté tolerovali menšinový kabinet. „Díky nim tady vznikla stabilní vláda, která věřím, že dovládne až do konce.“