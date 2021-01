Krematoria v polovině republiky jsou na pokraji svých možností. Vláda by mohla omezit spalování všeho kromě těl zesnulých

Prozatím by měly problém vyřešit převozy pozůstatků do krajů, kde kapacitní problémy zatím nenastaly. Přetíženému ostravskému krematoriu tak vypomůže zařízení v jihomoravských Hustopečích, jehož pece spálí 50 zesnulých.

„Za poslední dva měsíce nám jasně vyplývá, že procento zesnulých v souvislosti s onemocněním covid-19 je zhruba 25 procent,“ vyčíslila. Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) považuje situaci v krematoriích za „jasný důkaz pro všechny, kteří se snaží tvářit, že covid vlastně neexistuje nebo že je to jenom nějaká chřipečka“.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová upozornila, že u zemřelých s covidem-19 nic nebrání pohřbu do země. Pohřbů do země je ale podle předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) dlouhodobě velmi málo – průměrně 30 za den oproti stovkám pohřbů žehem. Vždy jde o přání rodiny. I podle Mangla zvlášť v zimě tvoří pohřby do země pouze zlomek počtu žehů.

Ústřední krizový štáb teď bude situaci denně monitorovat. V pondělí vláda projedná návrhy, které by mohly zvýšit kapacity krematorií až o 100 žehů denně. Je mezi nimi zákaz dovážení zemřelých ze zahraničí, zrušení místních emisních limitů a zákaz spalování biologického odpadu z nemocnic.