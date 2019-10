Smrt vykázaná ze sálu. Dnešní společnost před umíráním zavírá oči

„Dnešní společnost dělá tu chybu, že si neuvědomuje, že smrt, její přijetí a mluvení o ní je něco, co patří ke společnosti. A navíc, že kultura je velice často podmíněna právě tím, že si lidé uvědomují svoji konečnost,“ vysvětluje změnu socioložka Jiřina Šiklová.

Moderní člověk se se smrtí zdaleka nesetkává tak často jako dřív. Na jednu stranu se jí cíleně vyhýbá, současně ale nemá reálně příliš šanci ji potkat. Příčin je více: Menší rodiny a dramatický pokles dětské úmrtnosti za posledních 150 let, ale také prodloužení délky lidského života – a především proto, že lidé dnes doma umírají jen zcela výjimečně.

Socioložka Olga Nešporová popisuje, jak se změnil postoj k posledním věcem člověka: „Smrt se profesionalizovala, a to jak ve vztahu k umírání, tak i ve vztahu k pohřbívání. To znamená, že v umírání se místo smrti vlastně postupně přeneslo z domova do nemocnic, v pohřbívání podobně nabývaly na významu pohřební služby.“

Komunismus změnil všechno. I smrt

V Česku sehrál v této změně velkou roli i komunistický režim, který se snažil oslabit církev i tím, že narušil její tradiční autoritu v záležitostech odchodu ze světa. Olga Nešporová pokračuje: „Tyto náboženské tradice byly u nás do značné míry zpřetrhány právě během komunistického režimu. Opravdu cíleně, shora, propagací kremací, propagací občanských, tedy sekulárních pohřbů a třeba i stavěním sekulárních smutečních síní.“

I proto církev v posledních chvílích člověka nahradila medicína – velikou roli ovšem měl také extrémně rychlý rozvoj lékařské vědy. S ním ale přišla další zásadní změna pohledu: místo pokory a smíření se s nevyhnutelným příchodem smrti je pro lékařskou vědu smrt prohra v boji s přírodou. I proto smrt dlouhá léta schovávala a vytěsňovala. A i proto se nejspíš dál oslabil vztah živých Čechů k těm mrtvým. Nutno dodat, že podobné problémy má celá řada zemí.

Potvrzuje to i Jiřina Šiklová: „Rodiny dnes nemají ani svoje hroby. Dříve se to tak nějak patřilo, zeptat se toho druhého – má-li dům, nebo chalupu. A také kde mají hrob. Schválně, zeptejte se ve svém okolí na hrob. Většina lidí vám řekne, máme ho, jedeme tam možná ani ne jednou za rok.“ Dokladem těchto trendů je také stále rostoucí počet pohřbů bez obřadu. A i ty s obřadem se často zkracují.