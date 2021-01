V ulicích přibudou barevné popelnice. Vytříděný odpad chce vláda lépe recyklovat

Na skládky se může vozit do roku 2030, cena za skládkování vzrostla. Poplatek se zvýšil z dosavadních 500 na 800 korun za tunu a růst bude i dál. Slevu dostanou obce, kde se dostatečně třídí. Zvedla se také maximální částka, kterou můžou účtovat lidem za vyvážení popelnic, a to z 1000 na 1200 korun ročně ze obyvatele. Legislativa podporuje vedle paušálu i jinou možnost, platit podle toho, kolik odpadu domácnosti skutečně vyprodukovaly. Šest korun za kilo nebo korunu za litr.

„Až 300 miliard korun, což je neuvěřitelná částka, takřka třetina peněz, které vůbec přijdou do České republiky. Nějakým způsobem to bude administrovat resort životního prostředí,“ řekl ministr Brabec.

Česko také zná od loňska datum, kdy by mělo přestat využívat v energetice uhlí, a to nejpozději v roce 2038. Potvrdit to musí ještě vláda. Ministerstvo životního prostředí kvůli tomu čeká jeden obří úkol. Už letos začne rozdělovat peníze z modernizačního a dalších fondů na přechod od uhlí k jiným technologiím. Část se musí vyčerpat rychle, část do roku 2027.

Na stole zákonodárců leží zákaz jednorázových plastů, postup proti invazivním druhům i protierozní vyhláška

Na projednání čeká také několik zákonů a není jisté, jestli je zákonodárci stihnou do voleb schválit. Patří mezi ně například novela proti invazivním druhům. Pomoci by mohla třeba v Dolních Chabrech na kraji Prahy, kde se v rybníce rozšířil rak mramorovaný, který přenáší plísňové onemocnění. „Jmenuje se račí mor, a to je pro naše raky téměř ve sto procentech smrtelné,“ vysvětlil Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Rybník tak museli vypustit a zasypat vápnem. Novela zákona by v takovém případě stanovila povinnosti jak státu, tak vlastníka pozemku. Ministerstvo životního prostředí chce schválit například i zákaz plastových brček. „Zhruba do poloviny ledna by měla být na vládě právě ta nová legislativa týkající se zákazu jednorázových plastů,“ řekl Brabec.