Volby by aktuálně vyhrálo hnutí ANO, ODS si pohoršila, vyplývá z modelu Medianu

Každá ze stran další chystané volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL mírně oslabila. Jestli jde o trvalý trend, bude jasné v dalším modelu, v němž už bude tento středopravý trojblok uveden jako jeden celek, poznamenali analytici Medianu.

SPD přisoudil aktuální volební model 8,5 procenta voličů, sociální demokracii by v listopadu volilo sedm procent respondentů a komunisty šest procent. KDU-ČSL a TOP 09 se pohybují těsně kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Trikolóra by získala podporu 2,5 procenta a Zelení 1,5 procenta.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v listopadu zúčastnilo 62,5 procenta respondentů, tedy o něco víc, než přišlo k posledním volbám do sněmovny v roce 2017. Výzkum se uskutečnil od 1. do 30. listopadu na vzorku 1003 respondentů starších 18 let. Do volebního modelu vstupují ti, kteří nevylučují účast ve volbách, tedy 630.