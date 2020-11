Bude to zkouška politické vyspělosti, míní o možné koalici s Piráty Rakušan

„Já strach opravdu nemám, já se skutečně jdu dohodnout. Bude to zkouška politické vyspělosti, jak Pirátů, tak hnutí STAN, ale já tam skutečně nevidím ze svého pohledu něco, co by pro mě osobně mělo znamenat ztroskotání toho koaličního jednání,“ uvedl Rakušan.

V případě úspěchu ve volbách si šéf Starostů neumí představit vládní spolupráci s hnutím ANO. „Já za hnutí STAN vylučuju spolupráci s hnutím ANO. Je to věc opravdu nepředstavitelná, já pevně doufám, že to rozdělení společnosti nebude pokračovat,“ uzavřel Rakušan.

Strany se zatím nedohodly na tom, jak by měly vypadat kandidátky do voleb. Podle Rakušana budou určitě klíčové například výsledky krajských voleb. „Nebude existovat jeden univerzální klíč na celou republiku, jsou prostě kraje, kde je naše hnutí slabší a kde silnější, stejně jako u Pirátské strany. Ten klíč nebude jednoduchý,“ dodal Rakušan s tím, že se Starostové chtějí na podobě kandidátek s Piráty rozumně dohodnout.

Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09

Do sněmovních voleb by měla kandidovat ještě jedna koalice. A to ODS, lidovců a TOP 09. Ti podepsali memorandum o spolupráci 27. října. „Předpokládám, že koaliční smlouva by měla být podepsaná v prvních měsících příštího roku. Zatím skutečně musím říct, že ta jednání jsou otevřená, přátelská,“ sdělil předseda ODS Petr Fiala.

Podobně to vidí i předsedkyně TOP 09. „Máme jednoznačnou shodu na tom, co jsou ty priority, co je potřeba udělat, takže vůbec se nebojím toho, že bychom se nebyli schopni dohodnout, je to teď na velmi dobré cestě,“ řekla Markéta Pekarová Adamová.

I šéf lidovců Marian Jurečka připustil, že strana už pracuje na kandidátkách. „Máme například vypsané už i primární volby v jednotlivých krajích, takže snažíme se, aby se ty věci opravdu posunovaly kupředu,“ dodal Jurečka.

Zatímco jedna strana potřebuje pro vstup do sněmovny překročit pětiprocentní hranici, volební koalice musí v případě dvou stran oslovit alespoň 10 procent, v případě tříčlenného uskupení minimálně 15 procent hlasujících. I proto nejsou v Česku takové koalice pro sněmovní volby časté.