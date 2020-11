Vedení Pirátů získalo souhlas fóra k jednání o koalici se STAN

Mezi 8. a 11. lednem 2021 budou Piráti hlasovat znovu, a to o koaliční smlouvě. Stejně jako v dnes uzavřeném hlasování má platit, že pro schválení dokumentu bude nutné získat 60 procent hlasujících.

„Pokud se nám podaří vyjednat co nejširší programovou shodu, personální obsazení kandidátek a další parametry spolupráce, můžeme společně bojovat o vítězství v blížících se sněmovních volbách a konečně získat možnost prosazovat náš program ve vedení této země,“ uvedl Bartoš k výsledku hlasování.

Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby. „Jsem přesvědčený o tom, že kombinace zkušených Starostů a energických Pirátů je lék na několikaletý marasmus, provázející fungování našeho státu,“ komentoval nynější souhlas Pirátů se zahájením jednání předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Obsahem koaliční smlouvy budou podle Rakušana společné priority, obsazení míst na kandidátkách i nastavení povolebního postupu. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka do vyjednávání vstupují Starostové s cílem vytvořit funkční rovnocenné partnerství. „Uděláme vše pro to, aby s konečnou dohodou byly spokojeny obě strany. Silná spolupráce se neobejde bez kompromisů a my jsme na ně připraveni,“ uvedlo v tiskové zprávě hnutí STAN.